Il derby cilentano Gelbison-Santa Maria si gioca a Capaccio

Per la Gelbison ancora un cambio di campo per le proprie partite casalinghe. I rossoblu del presidente Maurizio Puglisi, dopo aver iniziato la stagione disputando le gare di campionato al Guariglia di Agropoli, da qualche settimana avevano spostato la propria sede al Carrano di Castellabate, ora in vista del derby di domenica proprio con i cugini del Santa Maria Cilento, è sorto il problema e solo nella tarda serata si è sciolto il dubbio.

Il derby valido per la quinta giornata di ritorno della serie D si giocherà presso lo stadio "T. Vaudano" di Capaccio. La decisione della società rossoblù è arrivata a seguito della nota ricevuta da parte della Lega Dilettanti, in cui si legge “ Al fine di garantire la massima regolarità del campionato si comunica l'impossibilità di accogliere la richiesta di utilizzo del campo di gioco della società avversaria”.

La LND pertanto ha richiesto la disponibilità di un campo alternativo a quello che ospita anche le gare casalinghe del Santa Maria Cilento omologato per la serie D. E la scelta è ricaduta su Capaccio.

Il club rossoblu ha reso nota anche la disponibiltà di biglietti per i tifosi di casa e per gli ospiti. Ai primi sono riservati 200 posti, mentre la metà 100 a quelli del club giallorosso di Castellabate. La gara si gioca domenica con inizio alle ore 14.30