Martina-Gelbison 1-0: decide un gol di Pinto, Dellino sbaglia un rigore

Dopo due pareggi e una vittoria nel nuovo anno, la Gelbison incappa nella prima sconfitta del 2024 e interrompe la serie utile che la stava rilanciando in classifica. Il tecnico dei rossoblu cilentani Alessandro Erra propone il 3-5-2, confermando la coppia di attacco Croce-Rodriguez, poi quest'ultimo già nella prima frazione dovrà lasciare il campo a Bubas, per un infortunio che gli impedice di proseguire.

Pronti via e il Martina si porta in vantaggio, dopo 1’20” i padroni di casa grazie ad un preciso lancio di Rizzo, è Pinto con uno spettacolare tiro a giro a battere Milan per l'1-0.

Anche il Martina perde l'autore della rete Pinto, che lascia il campo a Perrini.

La Gelbison prova a reagire ma l'occasione più ghiotta per il raddoppio è sempre per il Martina al 40’ quando la conclusione di Baglione dai 30 metri finisce di poco alta.

Nella ripresa la gara resta viva con i cilentani che provano a riequilibrare la contesa e si va avanti così fino al 42’ quando l'arbitro per un tocco di mano in area di un difensore del Martina asegna il rigore ai rossoblu della Gelbison. Alla battuta va Dellino che si fa ipnotizzare dal giovane estremo difensore Pirrò classe 2005, che respinge e blinda il successo per la squadra di Pizzulli.

Il Martina con questa vittoria resta al terzo posto, mentre con 26 punti la Gelbison si ferma al centro della graduatorie. E domenica c'è il derby con il Santa Maria Cilento in piena crisi di risultati e con una situazione di classifica molto delicata.