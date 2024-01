Gelbison a Martina per proseguire la striscia positiva: out Gagliardi

Dopo i due pareggi con le big del girone e il convincente successo nel derby con l'Angri la Gelbison prova a dare continuità di risultati utili nella trasferta sul campo del Martina, terza forza del girone.

Erra, tecnico dei cilentani nel presentare la sfida parla di: " Test probante per verificare la crescita della squadra. Sarà sicuramente un compito arduo contro una team in salute, ma siamo determinati a a fare bene".

Sarà anche uno scontro a distanza tra i due bomber principi Croce per la Gelbison e Palermo per il Martina, il timoniere dei rossoblu, però non ha ha previsto nessuna attenzione particolare per l'attaccante argentino figlio d'arte. Per questo match la Gelbison dovrà rinunciare ancora all'attaccante Gagliardi infortunato. Si gioca al Tursi di Martina Franca con inizio alle ore 15.30 dirige Riahi di Lovere.