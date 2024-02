Rocca San Felice, partita di calcio a porte chiuse ma il presidente fa entrare pubblico

Nonostante l'ordinanza del sindaco che disponeva lo svolgimento a porte chiuse della partita di calcio, ha aperto i cancelli agli spettatori.

Il presidente del Guardiarocca di Rocca San Felice, in provincia di Avellino, è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi che lo scorso tre febbraio sono intervenuti nello stadio dove era in corso la gara tra la formazione locale e la Polisportiva Terminio Accademy, valida per il campionato dilettanti di Terza categoria.

Sugli spalti erano presenti oltre cento spettatori, incuranti dell'ordinanza sindacale che aveva vietato l'accesso per motivi di sicurezza e agibilità dell'impianto con il divieto assoluto di utilizzare le tribune e le relative pertinenze. Approfondimenti investigativi sono in corso per indentificare i tifosi che hanno violato l'ordinanza.