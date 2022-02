Coppa Italia e Coppa Campania festa con i pony ad Agnano

E' iniziata l'attività agonistica del settore pony club con la prima tappa della Coppa Italia e della Coppa Campania presso il Cavaliere Country Club ad Agnano. Duecento piccoli atleti dai 6 ai 12 anni si sono cimentati in varie prove: presentazione; gimkane, pony games e salto ostacoli. Al termine delle gare tutti a prendersi cura dei piccoli pony, a pulirli a dare zuccherini, carote e tante carezze e poi capriole nel prato verde perfettamente tenuto come un tappeto, calci al pallone fino ad arrivare alla premiazione e stringere la meritata coppa o coccarda per i più bravi. Grande soddisfazione per il presidente Vincenzo Montrone che da sempre ha creduto nel settore pony oggi diventato una splendida realtà.