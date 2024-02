Coppa Campania, Montemiletto sogna l'Eccellenza

Con un piazzamento nei play off già ipotecato in campionato, la caccia alla promozione in Eccellenza del Montemiletto si sposta anche nella Coppa Campania. I gialloverdi del presidente Fabbricatore nel tardo pomeriggio di mercoledì saranno alle prese con la semifinale di andata sul campo della Battipagliese.

Alla vincitrice della manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Campania sarà garantito il primo posto nella graduatoria delle riammissioni nel massimo campionato regionale (ipotesi sempre più scontata tenuto conto che nel torneo in corso sono state già due le defezioni in corso d’opera).

Dopo aver superato l’Heraclea capolista incontrastata nel girone C nei Quarti di Finale, il Montemiletto di mister Sgambati crede in una nuova impresa. La Battipagliese, attualmente quinta in classifica nel girone D, almeno sulla carta sembra essere un avversario alla portata. Il trainer dei gialloverdi ha preparato meticolosamente il primo atto della semifinale, con l’obiettivo di ritornare da Montecorvino Rovella con buone chances di centrare l’obiettivo nella sfida di ritorno del “Fina” (in programma il prossimo 6 marzo).

L’altra semifinale della manifestazione vedrà di fronte il San Giorgio a Cremano (centro classifica nel girone B) e la Sessana (prima in classifica nel girone A).