Spartak San Gennaro in campo: «Grazie Cappella Sansevero»

Martedì 6 giugno la Cappella Sansevero aveva aperto in via eccezionale le sue porte per beneficenza. L'incasso dei biglietti di 2100 spettatori invitati a festeggiare lo scudetto nel museo (circa 6000 euro) era stato destinato alla scuola calcio “sociale” Spartak San Gennaro, che consente di fare attività sportiva senza pagare quote a tanti ragazzi del centro storico di Napoli.

Lo Spartak ha potuto quindi iscriversi al Torneo Joma World Cup in Abruzzo e la prima cosa che hanno fatto i piccoli calciatori è stata quella di ringraziare i responsabili della Cappella Sansevero con uno striscione: «Dal Cristo Velato al calcio giocato è tutto vero. Grazie Cappella Sansevero».