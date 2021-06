Giugliano, incognita ripescaggio in D: nuova proprietà mai presentata alla città

Tante incognite sul futuro del Giugliano. La nuova proprietà, che non è stata ancora presentata ufficialmente alla città, ha raggiunto un accordo con diversi calciatori e con l'ex tecnico Massimo Agovino per la decurtazione delle pendenze (stipendi) pregresse. Il duo Pellerone-Garcìa, che rilevato le quote societarie del club, non ha ancora sciolto il nodo della categoria.

Il Giugliano, retrocesso in Eccellenza dopo un'annata a dir poco rocambolesca, punterebbe al ripescaggio in serie D. Ma da qualche giorno, nella terza città della Campania, circola con insistenza anche un'altra voce: quella che vedrebbe un'ulteriore cordata di imprenditori pronta a rilevare un titolo sportivo da una squadra campana di D non intenzionata ad iscriversi.