Paganese all'esame Casarano: due rientri e ancora tanti assenti

Due recuperi ma ancora tante assenze tra le fila della Paganese che domani sarà ospite del Casarano. Gara tosta, contro un avversario motivato da grande voglia di riscatto dopo la sconfitta di misura subita per mano dell'Angri. In casa azzurrostellata il tecnico Supino ritrova tra i disponibili i due difensori Galeotafiore e Giuseppe Esposito, quest'ultimo al rientro dopo un lungo periodo di stop.

Stesso discorso per il rientro del portiere Pinestro, che va a compensare il forfait del collega di reparto Simone Esposito: l'estremo difensore che ha difeso i pali liguorini nelle ultime gare dovrà stare fermo ai box per un problema a un polso.

Non sarà l'unico assente. Mancino ha accusato fastidi muscolari durante l'allenamento del giovedì e solo la prossima settimana si sottoporrà a controlli specifici per capire i termi di recupero.

Problema simile, seppur meno grave per il playmaker Langella: quest'ultimo ha sostenuto allenamenti differenziati in settimana. Per Ianniello, infine, si avvicina il giorno del rientro tenuto conto che ha ripreso a lavorare in gruppo.