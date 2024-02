Portici-Acireale 0-1: azzurri di nuovo ko al San Ciro

Dopo il convincente pari all’esordio nella trasferta del Granillo, prima di Condemi sulla panchina azzurra, cade di nuovo il Portici al San Ciro.

Gli azzurri cedono di misura all’Acireale, che s’impone con una rete siglata ad inizio ripresa – non passa nemmeno un minuto dal fischio d’inizio – da Zuppel (foto Acireale Calcio). I tre punti consentono agli acesi di continuare a navigare in acque tranquille; ko pesante per il Portici, per quanto le distanze in zona playout siano rimaste praticamente inalterate, complici le concomitanti sconfitte di Locri, Sancataldese e Canicattì.

La zona salvezza resta a sei lunghezze e la prima poltrona utile resta quella della Sancataldese: è di sei lunghezze il distacco imposto dai siciliani agli azzurri, costretti adesso ad una nuova rincorsa per recuperare lo svantaggio ed agguantare la zona che vale la salvezza diretta.