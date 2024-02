La Palmese batte l'Angri 2-0: i rossoneri inguaiano i doriani

La Palmese si aggiudica lo scontro diretto in chiave salvezza contro l'Angri. Si gioca in anticipo al Comunale, per evitare la concomitanza con lo storico Carnevale della cittadina vesuviana. E i padroni di casa giocano davvero un brutto scherzo alla squadra ospite, con un micidiale uno-due nei primi 10 minuti della prima frazione che frutta tre punti importantissimi in chiave classifica. Grazie al successo, infatti, la Palmese si tira momentaneamente fuori dalla zona playout, facendoci precipitare proprio la squadra dell'ex di turno Di Costanzo.

Al 3' è Kone a sbloccare il risultato, smarcandosi bene a tu per tu col portiere ed eludendone l'uscita.

Raffaelli sul fronte opposto blinda la porta dei vesuviani sui tentativi di Fabiano e Picascia, quest'ultimo direttamente da calcio di punizione.

Al 10' Galdean dal limite dell'area indovina il varco il giusto e realizza il raddoppio, provando a indirizzare da subito le sorti del match. L'Angri però non demorde: Fabiano serve in buona posizione Longo, Raffaelli dice ancora di no. E il portiere rossonero si ripete pure sul colpo di testa di Sabatino, poi Silvestro sfiora il tris per i padroni di casa.

Nella seconda frazione Di Costanzo modifica lo scacchiere dell'Angri alzando il baricentro, ma i grigiorossi rischiano sull'incursione di D'Orsi che sfiora il gol dell'ex e manca di poco il tris. La Palmese prova a controllare la reazione ospite e dopo un paio di sortite di Longo e Ascione deve ancora ringraziare Raffaelli, che abbassa la saracinesca su un ulteriore tentativo di Ascione, fresco di convocazione alla Viareggio Cup con la Rappresentativa di Serie D.

Proteso in avanti, l'Angri rischia ancora di capitolare per la terza volta quando Silvestro di testa scuote il palo della porta grigiorossa. Di fatto è l'ultimo vero sussulto del match, con la Palmese che con la seconda vittoria consecutiva allunga a cinque gare la striscia positiva. Per i doriani invece sono cinque le gare di fila senza vittoria, con la classifica che si fa ancor più preoccupante in attesa delle gare domenicali.