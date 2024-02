Gelbison-Santa Maria senza Gaeta: il derby per trovare i 3 punti

Il Santa Maria Cilento, che ha smarrito la via della vittoria - sempre sfuggita al club giallorosso di Castellabate nel 2024 - prova a fare lo sgambetto ai cugini della Gelbison, anche per non peggiorare ulteriormente la classifica che è davvero molto precaria per la squadra del tecnico Antonio Rogazzo, che con 19 punti è solo una lunghezza sopra la zona retrocessione diretta.

Per questo derby in salsa cilentana Rogazzo recupera lo squalificato D'Auria, ma perde Gaeta fermato per una giornata dal giudice sportivo. Anche contro la Gelbison sarà confermato il 4-3-3 con il tridente affidato a Maiese, Tedesco e Catalano. Ai tifosi del Santa Maria sono stati riservati 100 biglietti. La gara inizia alle 14.30 si gioca a Capaccio.