Real Casalnuovo, beffa atroce: il Trapani passa nel recupero. Espulso Reginaldo, l'ira dei dirigenti granata

Una beffa atroce per il Real Casalnuovo, sconfitto in casa dalla capolista Trapani ma solo con un gol realizzato nella ripresa, in pieno recupero, e sulla scorta di un'azione oggetto di dure contestazioni. Al 49' del secondo tempo, dopo aver dominato per larghi tratti della gara, gli uomini di Esposito sono costretti a capitolare. I granata erano passati in vantaggio al 9' con Piga e avevano sfiorato il gol del raddoppio in altre circostanze.

Nella ripresa il pari siglato (di testa) da Convitto.

Poi, in pieno recupero, il gol contestato che consente agli ospiti di strappare i tre punti. Cocco spinge in area Sosa, ma per l’arbitro è tutto regolare. La palla arriva a Bolcano che la spinge in rete. Le proteste del Casalnuovo sono veementi e a farne le spese è Reginaldo, espulso dal direttore di gara. Durissimo, a fine gara, il commento del ds del Real Casalnuovo Daniele Flaminia: "Decisioni arbitrali sconcertanti nel finale, il Trapani non ha bisogno di questi favori". Per gli uomini di Esposito è la terza sconfitta consecutiva in campionato.