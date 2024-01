Reggio Calabria-Portici 2-2: pari all'esordio per Condemi

Pari all'esordio in panchina per mister Condemi, subentrato all'esonerato Ciaramella. Finisce 2-2 al Granillo fra Reggio Calabria e Portici. Un pari che rinvigorisce il morale degli azzurri dopo il filotto di sconfitte consecutive costato il ritorno in piena zona playout.



Al Granillo è il Portici a spezzare l'equilibrio: corre il 18' quando Zanoni porta in vantaggio i suoi con una gran conclusione di prima intenzione per l'1-0 azzurro. I calabresi pareggiano i conti al 35' della prima frazione di gioco con Mungo ed è sull'1-1 che si va all'intervallo.

Nella ripresa, quindici minuti e Maione sfiora il bis con una sventola che si stampa all'incrocio dei pali. Il nuovo vantaggio azzurro al 40' con Orefice, ma l'esultanza dura appena due minuti: Mungo firma la sua personale doppietta per il definitivo 2-2.

Pari e prestazione fanno morale, ma la zona salvezza resta a cinque lunghezze.