La Nocerina recupera Tuninetti: Nappi non sottovaluta la Flaminia

Nocerina in campo con la voglia di proseguire nella striscia positiva iniziata già con l'ultima gara del girone di andata. I molossi affronteranno domani al San Francesco la Flaminia Civita Castellana, formazione che galleggia in classifica a un passo dalla zona playout.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni, stuzzicato dalle quattro vittorie di fila della formazione di Nappi che hanno rilanciato le ambizioni playoff. Mancherà per squalifica Pinna, così come resterà fermo ai box l'ultimo acquisto Lomasto, alle prese con qualche problema fisico. In compenso, però, Nappi ha ritrovato in mediana Tuninetti, atleta che ha dimostrato grande utilità al gioco rossonero.

Dunque, una freccia in più all'arco dell'allenatore, che evidenzia grande ottimismo ma non ha la minima intenzione di sottovalutare l'impegno di domani contro la Flaminia.

Gli avversari hanno esigenza di punti in chiave salvezza e ovviamente metteranno in campo grandi motivazioni.

«Quando giochiamo in casa - spiega Nappi -, con uno stadio così caldo tutte le avversarie hanno voglia di andare a duecento all'ora in campo. Dobbiamo continuare nella nostra crescita iniziata nella gara contro l'Ischia. Stiamo dimostrando di essere anche bravi a soffrire, sapendo poi andare a vincere. Se andiamo a vedere i due gol fatti contro la Nuova Florida domenica scorsa, emerge senza dubbio un grande cinismo da parte nostra».