San Marzano, si ferma Allegretti: importanti rientri in retroguardia

Delicato impegno in trasferta per il San Marzano, reduce dall'importante successo interno contro il Sassari Latte Dolce. La squadra di mister Zironelli renderà visita domani alla Romana, seconda della classe del girone G in condominio con il Cassino.

I blaugrana dovranno fare a meno del portiere Pareiko e dell'attaccante Allegretti, fermato da un leggero risentimento fisico. Convocato l'esperto portiere Feola, con Zironelli che ha attinto dalla formazione Juniores portando in gruppo il giovane centrocampista Violante.

Due i recuperi importanti in retroguardia. Rientrano infatti Altobello e Musso, che domenica scorsa hanno scontato un turno di squalifica rimediato per cumulo di ammonizioni. Gara “tosta” per Di Gennaro e compagni, chiamati a confermare la buona prestazione offerta contro il Sassari Latte Dolce per provare ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica.