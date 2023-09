Incidente sul lavoro a Napoli, operaio Asia morto investito dal camion in retromarcia

Incidente sul lavoro a Napoli. Un operaio di 66 anni, Giuseppe Cristiano, napoletano di Ponticelli, è morto investito dal camion dell'Asia in uscita in retromarcia dal deposito di via Galileo Ferraris.

È successo alle 4.30 di questa notte.

Cristiano è arrivato in gravissime condizioni al pronto soccorso con diverse fratture ed è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico. Tutto inutile. L'operaio Asia è morto sotto i ferri durante l'operazione.