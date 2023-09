Ancora un'auto incendiata in Irpinia, stavolta è avvenuto a Serino. L'episodio ieri sera, poco dopo la mezzanotte, quando i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Serino in via Sala Fontanelle per un incendio di un'autovettura in sosta.



Le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l'area. Lievi danni si sono registrati alla recinzione limitrofa e ai citofoni dell'edificio adiacente, sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di propria competenza.