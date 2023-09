Ha dato fuoco al portone di un palazzo di Rione San Tommaso. L'episodio è accaduto l'altra notte intorno alle 3. Protagonista del gesto sarebbe un ragazzino di 14 anni che è stato subito rintracciato dagli agenti della Sezione Volanti. Si era nascosto nell'androne del condominio. Non sono ancora chiari i motivi del gesto. Il ragazzino avrebbe cosparso lo zerbino di benzina e poi avrebbe appiccato il fuoco.

APPROFONDIMENTI Primo giorno di scuola: traffico nel centro storico ma regge il piano dell'Air Solofra verso il voto, il prefetto Spena rafforza i controlli Piano sosta, la proposta: «Primo quarto d'ora gratuito»

Le fiamme in poco tempo si sono estese al portone d'ingresso dell'appartamento dove vive una famiglia con bambini piccoli. È stato il proprietario ad accorgersi del rogo e a spegnerlo. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile. Si cerca di capire se l'adolescente abbia agito da solo o sia stato aiutato da qualche complice. Sull'accaduto è stata informata la Procura dei Minori di Napoli. Per il 14enne è scattata la denuncia.

Sempre nel corso dell'altra notte a distanza di un'ora, è stata incendiata la macchina, una Bmw, di un rivenditore di auto ad Atripalda. L'episodio si è registrato in contrada Alvanite, in via Caduti delle Forze dell'Ordine. L'incendio è scoppiato poco dopo le 4. Le lingue di fuoco hanno interessato anche un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze: una Fiat Panda di proprietà dello stesso rivenditore che è stata danneggiata nella parte posteriore. Si segue la pista dolosa. Sul caso indagano i carabinieri.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme divorassero completamente anche l'utilitaria. La Bmw, invece, è andata interamente distrutta dal fuoco. Era stata già venduta e doveva essere solo consegnata all'acquirente. È il secondo episodio che si verifica nel giro di una settimana. I carabinieri indagano anche su un altro incendio avvenuto a Serino. A bruciare la Fiat Punto di un boscaiolo 40enne.