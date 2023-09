Mercogliano: ubriaco alla guida di un'auto senza assicurazione, 40enne nei guai

Ubriaco alla guida di un’auto senza copertura assicurativa. Un 40enne di Mercogliano è stato fermato dai carabinieri in evidente stato di alterazione psicofisica. I militari hanno così deciso di approfondire il controllo. Gli accertamenti specifici hanno fatto emergere che l’automobilista aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e al ritiro della patente, i carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno proceduto al sequestro dell’auto risultata sprovvista di assicurazione obbligatoria. Un 37enne di San Martino Valle Caudina, che pure appariva in stato di alterazione, ha rifiutato di sottoporsi al test. Di qui, la denuncia e il ritiro della patente.