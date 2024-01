Superbonus 110, Sal straordinario tra le ipotesi di modifica. Confermata la sanatoria e i limiti per lo sconto in fattura

Sono circa 40 mila i cantieri “incompiuti”, i condomini che potrebbero non riuscire a terminare i lavori per i venir meno dal primo gennaio di quest’anno del superbonus del 110 per cento. Il lavori da terminare, secondo le stime elaborate dall’Ance in base agli ultimi dati dell’Enea e del ministero dell’Ambiente, avrebbero un valore di 10 miliardi di euro. Ad essere coinvolte, sempre secondo le stesse stime, sarebbero circa 350 mila famiglie. La discussione sul decreto della fine dello scorso anno che ha messo fine definitivamente al Bonus del 110 per cento, entrerà oggi nel vivo. Si inizierà con un giro di audizioni in Commissione finanze, terminata la quale saranno presentati gli emendamenti dei parlamentari. L’intenzione di Tesoro è comunque quella di blindare il provvedimento, cercando di frenare qualsiasi ipotesi di modifica onerosa del provvedimento.

