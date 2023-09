Aspettando la Camminata Rosa, prevenzione con Amos Partenio

Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 settembre, l’Amos Partenio ha ripreso, dopo una breve pausa estiva, gli ambulatori della prevenzione in rosa, con le visite senologiche gratuite. Ad effettuarle, presso i locali de La città a spasso a Mercogliano, messi a disposizione dalla Misericordia del Partenio, il senologo Carlo Iannace, insieme all’ecografista Giovanni Cibelli.

Un pomeriggio all’insegna della prevenzione e della condivisione, grazie anche alla partecipazione di tante volontarie e dell’associazione “Comunità Accogliente” di Mercogliano: tante le donne extra comunitarie che si sono sottoposte ai controlli senologici, entrando a far parte della grande famiglia in rosa guidata dal dottore Iannace. «Un segnale importante, anche in vista della Nona Camminata Rosa che si terrà domenica 17 settembre 2023, come sempre da Mercogliano ad Avellino, per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno e all’importanza della diagnosi precoce, e per dire tutti insieme Sì, alla vita».

«L’Amos Partenio ringrazia, come sempre, i medici per il loro straordinario operato sul territorio, l’amministrazione comunale di Mercogliano guidata dal sindaco Vittorio D’Alessio per la disponibilità e il supporto, il presidente della Misericordia del Partenio Luca De Angelis e il volontario Preziosi per aver messo a disposizione i locali e il trasporto per le donne di Comunità accogliente.

Si ringraziano anche tutte le volontarie per il tempo che dedicano alle iniziative in rosa, e quanti hanno preso parte agli ambulatori, credendo sempre più nel valore della prevenzione che salva la vita. L’appuntamento è, dunque, per domenica 17 settembre con la Nona edizione della Camminata Rosa. Per i prossimi con la prevenzione in rosa, è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania: "Andiamo avanti, passo dopo passo, arriveremo ovunque”».