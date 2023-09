Schianto frontale sulla provinciale, due feriti in ospedale e strada chiusa

Violento schianto frontale tra Montefredane e Grottolella.

Due vetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale. Le due persone alla guida sono rimaste ferite. Per entrambe si è reso necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. L’impatto si è registrato nelle vicinanze del bivio Taverna del Monaco, in prossimità di una curva.

La strada è stata chiusa al traffico per oltre un’ora per consentire la messa in sicurezza e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto ogni elemento utile per definire la sequenza dell’impatto.