Gli rubano la Fiat 500, ma la Polstrada la ritrova

La banda delle Fiat 500 ancora in azione in Irpinia.

Ma stavolta la piccola utilitaria torinese è stata recuperata e restituita al proprietario.

La vettura era stata rubata in pieno centro ad Avellino, in via Pescatori. Dopo l’amara sorpresa, il proprietario ha subito presentato denuncia alle forze dell’ordine.

Nel corso di un’attività specifica, gli agenti della Polizia Stradale hanno ritrovato il veicolo nella zona di via Visconti. Verificato il tutto, la macchina è stata recuperata e restituita al possessore. I ladri non sono stati ancora individuati. Ma potrebbero avere le ore contate.