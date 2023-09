Ritorno in classe, carabinieri in presidio davanti alle scuole irpine

Carabinieri in presidio davanti alle scuole dell’Irpinia per il suono della prima campanella.

Nel quadro delle indicazioni impartite dal prefetto di Avellino, Paola Spena, sono stati attivati in tutto il territorio provinciale dispositivi finalizzati a garantire la presenza costante e rassicurante di pattuglie nelle vicinanze degli istituti scolastici, nell’ottica di garantire un ambiente sicuro e tranquillo per la comunità scolastica.

Tra gli obiettivi principali quello di contrastare: la diffusione e l’induzione all’uso di stupefacenti negli ambienti studenteschi, il bullismo, la dispersione.

All’opera i carabinieri delle varie Stazioni, quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile e reparti speciali come le unità cinofile antidroga, con l’impiego di pattuglie di militari in uniforme e in borghese.