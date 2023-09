Emergenza abitativa, Assocasa chiama il prefetto

Il sindacato Assocasa di Avellino, con il coordinatore regionale Elio Amodeo, chiede la convocazione di un incontro per discutere delle problematiche che riguardano gli alloggi popolari, i fabbricati e i quartieri periferici di Avellino e provincia.

«Numerosi alloggi si presentano in stato di degrado, per assenza di manutenzione straordinaria, molti altri sono stati dichiarati inagibili (per esempio quelli di via Roma in Mercogliano). Nonostante la pubblicazione delle nuove graduatorie sulla piattaforma telematica, le assegnazioni degli alloggi non sono state ancora avviate, con evidente disagi per gli aventi diritto, data l’emergenza abitativa. Pertanto, questo sindacato deve chiedere la convocazione di un incontro in prefettura con il presidente dell’Acer Campania ed il deputato di Avellino Gianfranco Rotondi».

Il sindacato Assocasa segnala «alcuni ritardi che riscontra nell’Acer e che auspica vengano quanto prima risolti.

Fino ad oggi, non sono stati ancora stipulati i contratti di locazione con gli a venti diritto che hanno regolarizzato oppure che sono subentrati. Inoltre, non sono state ancora sbloccate le vendite degli alloggi, per cui, gli assegnatari che potrebbero acquistare restano in attesa. Numerosi alloggi, poi, necessitano di manutenzione straordinaria, in quanto presentano infiltrazioni d’acqua piovana, con problemi di vivibilità, ma l’Acer non dà notizie sulla disponibilità di eseguire i lavori. Con il nuovo regolamento regionale, gli inquilini dovranno consentire gli interventi di manutenzione straordinaria, altrimenti, saranno attivate le procedure di sgombero. d’altra parte, molti bollettini precompilati per il pagamento del canone di locazione sono stati elaborati dal nuovo programma Acer in modo errato, creando difficoltà agli assegnatari».

«Nonostante, infine, la pubblicazione della nuova graduatoria assegnazione alloggi, preparata con le nuove modalità telematiche, su piattaforma, i comuni non hanno avuto ancora la possibilità di procedere alle nuove assegnazioni, con evidenti disagi, dato lo stato di emergenza in atto. Riguardo il comune di Avellino, sta procedendo alla riqualificazione dei fabbricati comunali di Erp di via Francesco Tedesco e della frazione Bellizzi, sta effettuando interventi di manutenzione straordinaria ad alloggi comunali in altre zone della città, sta effettuando il taglio dell’erba e la potatura degli alberi, nonché la riparazione di alcune strade delle zone popolari».