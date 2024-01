Screening senologici nella sede di Futuridea

Prevenzione oncologia al Musa: domenica 7 gennaio Futuridea, in collaborazione con «The Power of Pink», organizza un pomeriggio di visite senologiche gratuite presso la sede di contrada Piano Cappelle a Benevento. Le visite saranno eseguite, dalle 17.30 alle 20, dai dottori Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo.

«Continua la sinergia con il dottore Iannace e le associazioni che fanno riferimento alla sua “missione” sanitaria – afferma Francesco Nardone, responsabile rapporti istituzionali di Futuridea – per sensibilizzare la prevenzione del tumore al seno.

Con il Iannace lo scorso anno abbiamo organizzato diverse iniziative sulla prevenzione oncologica. E dagli incontri è nata anche “Una luce per la vita” la fiaccolata per i malati oncologici che si è tenuta a maggio 2023 a Pietrelcina: sicuramente la riorganizzeremo».

Iannace, primario della Breast Unit dell’ospedale «Moscati» di Avellino, aggiunge: «Sono felice della sinergia con l’associazione Futuridea per le giornate di prevenzione e per la organizzazione di “Una luce per la vita” – afferma Carlo Iannace – e ne approfitto per invitare le persone ad aderire agli screening che facciamo su tutto il territorio campano. Vi aspetto domenica a Futuridea». Per informazioni e prenotazioni telefonare al 329.7338852.