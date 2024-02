Minacciano di pubblicare annunci hot col suo numero, arrestata coppia estorsori

Adescato sui social da due persone che lo avrebbero minacciato di pubblicare annunci hot indicando il suo numero di cellulare se non avesse pagato delle somme. A finire in manette due uomini di Montemiletto che sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. I due si trovano ai domiciliari con l’accusa di estorsione aggravata in concorso.

Tutto sarebbe iniziato con una prima richiesta di denaro da parte dei due uomini nei confronti della vittima. Quest’ultima avrebbe eseguito una ricarica di una somma di denaro a favore dei due su una carta prepagata. Successivamente le richieste sono diventate sempre più esigenti. A questo punto la vittima si è rivolta ai carabinieri.

Con l’aiuto dei militari dell’Arma ha fissato un appuntamento con i suoi estorsori al quale si sono presentati i carabinieri. I due hanno tentato la fuga, ma inutilmente. Dopo un breve inseguimento sono stati bloccati a Venticano.

Durante la fuga, hanno tentato di disfarsi di un cellulare che è stato recuperato dai carabinieri. Gli accertamenti sullo smartphone hanno permesso di ricostruire i contorni della vicenda. Per i due uomini sono dunque scattati gli arresti.