Maggiore personalizzazione e rispetto della privacy per “il mio centro per annunci” di Google

La pubblicità online che visualizziamo su internet non deve restare un concetto vago o fuori controllo e le persone devono avere voce in capitolo nel decidere quali annunci sono interessati a vedere e quali invece no. “Il mio centro per gli annunci” di Google darà facoltà di controllare i tipi di annunci che vedremo su YouTube, sulla Ricerca Google e su Discover, dando anche la possibilità di bloccare una serie di annunci sensibili e avere maggiori informazioni sul modo in cui Google rende l’esperienza pubblicitaria più personalizzata.

Progettato per dare un controllo maggiore sull’esperienza pubblicitaria, sui siti e sulle app di Google, “Il mio centro per gli annunci” sarà raggiungibile direttamente dagli annunci mostrati sulla Ricerca Google, su YouTube o su Discover e permetterà di scegliere di vedere maggiormente i marchi e gli argomenti preferiti, escludendo quelli che non interessano. In questo modo Google, oltre a semplifcarne la gestione, intende aggiungere precisi criteri con cui gli annunci vengono mostrati, rendendo possibile la gestione delle preferenze pubblicitarie senza interrompere l’attività online.

Immaginiamo di aver passato mesi a cercare il nostro ultimo viaggio al mare e, ora che siamo tornati, non vogliamo più vedere gli annunci delle vacanze. Con “Il mio centro per gli annunci” si potrà semplicemente toccare il menu con tre puntini accanto a un annuncio di vacanza e scegliere di vedere meno questi tipi di annunci. Si potrà anche scegliere di visualizzare annunci su argomenti a cui siamo maggiormente interessati, come offerte per scarpe da ginnastica, regali per i nostri cari o, in altrenativa, possiamo disattivare la personalizzazione. In questo caso, gli annunci continueranno a essere mostrati, ma potremo trovarli meno pertinenti o utili. Potrebbero anche esserci alcuni argomenti pubblicitari che non vogliamo proprio visualizzare. Con “Il mio centro per gli annunci” si potrà scegliere di limitare gli annunci relativi ad argomenti come alcol, perdita di peso, gioco d'azzardo, gravidanza e genitorialità.

Per Google il rispetto della privacy è al primo posto; per questo, informazioni salvate su Gmai, Foto e Drive non vengono condivise con nessuno. Inoltre, informazioni sensibili come salute, razza, religione o orientamento sessuale non verranno mai utilizzate per personalizzare gli annunci. Con questo aggiornamento, si potrà inoltre decidere, liberamente, quali annunci mostrare senza che questo influisca sull’esperienza con i prodotti Google: in passato, per esempio, se la cronologia di YouTube era attiva, informava automaticamente su come venivano personalizzati gli annunci. Ora invece, se non desideriamo che la cronologia di YouTube venga utilizzata per gli annunci, possiamo disattivarla senza influire sui consigli pertinenti nel feed.

Per offrire ancora più trasparenza, Google sta migliorando le informazioni sugli annunci con nuove pagine dedicate agli inserzionisti, in modo che chiunque possa accedere a queste informazioni tramite un pannello dedicato e vedere gli annunci pubblicati da uno specifico inserzionista verificato negli ultimi 30 giorni. Ad esempio, immaginiamo di vedere un annuncio per un cappotto che ci interessa ma non riconosciamo il marchio. Con le pagine degli inserzionisti, è possibile saperne di più su uno specifico inserzionista prima di visitare il suo sito o fare un acquisto.

Creare un'esperienza di navigazione sicura è una priorità assoluta per Google e l’opinione di chi utilizza i servizi risulta fondamentale. Ecco perchè oltre a conoscere gli annunci e gli inserzionisti, le persone possono segnalare un annuncio se ritengono che questo violi una delle norme pubblicitarie; un membro del team lo esaminerà per verificarne la conformità rispetto alle norme e, nel caso, lo rimuoverà.