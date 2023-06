Zerini, un fedelissimo in uscita: sta per approdare a Tortona

E' stato uno del giocatori simbolo della Gevi Napoli Basket, tra i protagonisti della promozione in serie A con Sacripanti in panchina, un lungo veloce con tiro da 3 che fu ingaggiato da Antonio Mirenghi, all'epoca il gm della società partenopea.

Tre anni di militanza di grande livello, difensore strepitoso, stoppatore grazie al suo tempismo, grande uomo-squadra, persona di spessore umano importante.

Se Napoli ha vinto una Coppa Italia, se è stata promossa in serie A e ha conservato la categoria, lo deve molto a "Zero". Ora per lui c'è un futuro a Tortona, una delle big del campionato che sta per accoglierlo. Grazie di tutto, Andrea.