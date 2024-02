Torino, Juric dopo la lite con i tifosi: «Dovrei essere più parac...». L'annuncio a sorpresa: «Senza Europa vado via»

Ivan Juric ha dato un annuncio inaspettato sul proprio futuro al Torino in una conferenza stampa indetta oggi pomeriggio: «Se andiamo in Europa resta a Torino, altrimenti vado via».

La conferenza di Juric

«Se non vado in Europa, cosa resto a fare? A prendere altri soldi per poi magari essere mandato via? Se vado in Europa ci ragioneremo, altrimenti significa che la parte sinistra della classifica è un grande risultato perché davanti abbiamo grandi squadre, ma non è quello che voglio.

«Le mie parole e le mie idee erano altamente propositive per ottenere un obiettivo importante, non c'era volontà di creare delusioni. Certe cose sono state strumentalizzate. In questi due anni e mezzo abbiamo fatto cose favolose considerando da dove siamo partiti. Abbiamo lavorato come cani per arrivare nella parte sinistra della classifica. Ora poteva andare tutto male, ma con lo spirito Toro dei miei ragazzi siamo diventati una squadra credibile. Non prendiamo gol da tantissime partite e abbiamo batutto alcune big come Napoli e Atalanta. Ho scelto il Toro perché qui c'è una storia».

«Mi ha dato fastidio che la partita di Genova, che per me era stata fantastica, qui non è stata recepita così. La mia scusa è questa: se qualcuno si è offeso, non era mia intenzione. Non volevo offendere la storia del club o i tifosi, mai mi è passato per la testa. Sono qui per ottenere un grande obiettivo. Ora dobbiamo fare di più. Forse faccio male a dire sempre la verità, dovrei essere più paraculo».