Napoli, morto Giovanni Lembo: era l'ultimo venditore di «santini» al centro storico

Napoli dice addio a un'altra figura emblematica del suo centro storico. Dopo una lunga e dolorosa malattia, Giovanni Lembo, grande collezionista e ultimo veniditore di santini, è tragicamente scomparso stamattina.

Conosciuto da tutti per la sua disponibilità e per l'immancabile sorriso, sul suo “bancariello” accanto alla storica edicola di donna Titina - altra icona amatissima della città, che ci ha lasciato a febbraio - all'incrocio tra Via Costantinopoli e Via Port'Alba, era possibile acquistare un prodotto ormai quasi introvabile: una vasta selezione di cartoline d'epoca e di santini rari da collezione, istantanee di storia e devozione popolare che di colpo facevano entrare nell'anima della città.

Dispiacere e cordoglio, da parte di chi lo conosceva personalmente e anche sui social. Così, Pasquale Langella, editore e libraio di Port'Alba, su Facebook: «Ci mancheranno i tuoi discorsi mattutini fuori al Bar, ci mancherà la tua competenza iconografica, ci mancheranno i nostri sfottò reciproci, ci mancherà la tua disponibilità, ci mancherai caro Giovanni e ovunque tu sia adesso salutami la tua e nostra amata Titina e lassù insieme come sempre proteggeteci...

Buon viaggio amico mio».

Si aggiunge anche il dispiacere del consigliere del centro storico, Pino De Stasio: «Anche Giovanni, lo incontrai verso gennaio a via Stella e mi raccontò che stava male, rimasi di stucco. Che dispiacere. Ciao caro Giovanni».