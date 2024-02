Lutto a Vietri sul Mare per la prematura scomparsa di Cristian Vollaro, musicista apprezzato e conosciuto non solo nella cittadina alle porte della divina costiera ma anche a Napoli. Infatti, Cristian Vollero era innanzitutto un artista di strada, uno degli ultimi posteggiatori della città partenopea: con la sua voce e la sua chitarra, intratteneva ed incantava gli astanti tra i vicoli del centro storico di Napoli. Nel 2015 Vollaro aveva conosciuto una certa popolarità, dal momento che aveva partecipato al programma televisivo «Tu sì que vales», in onda su Canale 5. In quella occasione l’artista si era esibito con il brano, da lui scritto, in dialetto napoletano, dal titolo «È meglio ‘o cane ca tu», riscuotendo un certo successo sia da parte della giuria che dal pubblico, tanto da diventare un vero e proprio tormentone tra i vicoli del centro storico di Napoli. Cristian Vollaro se ne è andato a soli 45 anni nella sua Vietri sul Mare, dopo una lotta estenuante, durata diversi mesi, contro una brutta malattia. La notizia della sua scomparsa ieri mattina si è immediatamente diffusa sia a Vietri sul Mare, dove risiedeva con i suoi familiari, che nella sua città di adozione, ovvero Napoli. Vollaro era molto conosciuto anche in Costiera Amalfitana. Il padre, infatti, era originario di Atrani. Nelle scorse ore sono stati numeri i messaggi di cordoglio, apparsi soprattutto sui social, per ricordare il giovane musicista vietrese. A piangerlo, oltre ad amici e conoscenti, sono anche i tanti musicisti che hanno avuto modo di ascoltare le note della sua chitarra e la sua voce. Cristian Vollaro era capace di rielaborare in chiave moderna non soltanto patrimonio dialettale e folcloristico della cultura campana ma ogni genere musicale. «Il sindaco, la giunta comunale e la comunità vietrese tutta, si stringe intorno alla famiglia Vollaro per la perdita prematura del caro Christian – scrive il primo cittadino di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone - Apprezzatissimo musicista, ha saputo portare la sua arte ed il nome di Vietri in giro per il mondo con maestria ed orgoglio».

«Ora canta con gli angeli. Sei sempre stato un ragazzo gentile, cortese ed educato con tutti. Nonostante la notorietà per la partecipazione qualche anno fa a una famosa trasmissione televisiva, sei sempre rimasto umile e hai sempre accolto chiunque con il sorriso» ha scritto invece il consigliere comunale di Vietri sul Mare, Antonello Capozzolo. L’ultimo saluto a Cristian Vollaro questa mattina alle 9.30 nella chiesa di san Francesco alla frazione Marina di Vietri sul Mare. zzolo. L’ultimo saluto a Cristian Vollaro questa mattina alle 9.30 nella chiesa di san Francesco alla frazione Marina di Vietri sul Mare.