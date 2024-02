Un manipolo di studenti del Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni, accompagnati e coordinati dalle docenti Anna Rinaldi e Mena Pizzo, hanno iniziato un viaggio nella «Grande Mela» che li porterà a prendere parte al progetto «Model United Nations Experience Run», conosciuto come «Muner». L'iniziativa è frutto dell'impegno di United Network, una realtà europea all'avanguardia nella creazione di percorsi formativi di eccellenza. Il suo obiettivo? Promuovere il talento e la crescita personale dei giovani studenti attraverso esperienze immersive in contesti internazionali. Diciotto alunni del liceo cavese, partiti lo scorso 22 febbraio, rimarranno in America fino a stasera per simulare una vera e propria Assemblea Generale dell’Onu. Un totale di 4 mila studenti da tutto il mondo si sono incontrati a New York alle Nazioni Unite. L’esperienza è stata già molto intensa per gli studenti di Cava de’ Tirreni che hanno conosciuto l’ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Onu, l’architetto Mario Cucinella, Martin Luther King III, figlio del grande leader dei diritti civili e Big Mama. L'inizio dei lavori è avvenuta al Palazzo Onu per la sessione di apertura. Poi si è proseguito con il lavoro delle singole commissioni che si concluderà oggi. Domani gli allievi ritorneranno nella vallata metelliana. Per affrontare al meglio la simulazione, nei mesi precedenti la partenza gli studenti hanno preso parte anche al Delegate Training Course. «Particolarmente coinvolgente – sottolinea Maria Alfano, la preside del De Filippis – Galdi - è stato il loro intervento focalizzato sulla importanza di seguire i propri sogni e diventare architetti del futuro». «Mumer – New York» è la più grande e prestigiosa esperienza internazionale organizzata da United Network e permette ai giovani delle scuole italiane di poter simulare attivamente i lavori di una assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Durante il Model United Nations, gli studenti si confrontano rigorosamente in lingua inglese con altri giovani utilizzando le «regole di procedura» delle Nazioni Unite e affrontando gli stessi temi che i veri ambasciatori discutono all’interno del Palazzo di Vetro ogni giorno.

APPROFONDIMENTI Salerno, i nodi della scuola: il 34,5% dei prof hanno nomine a tempo A Salerno Una strada per Attanasio: «Un’eredità per i giovani» Intese su falsi ricoveri ad Agropoli per avere rimborsi Asl: 22 persone nei guai

I lavori di simulazione sono coordinati da uno staff internazionale proveniente dalle più prestigiose Università americane. Inoltre, durante la simulazione, i discenti hanno l’opportunità di incontrare i diplomatici che lavorano a New York presso le Rappresentanze Permanenti, le Mission Briefing, nonché di conoscere le molteplici figure professionali impegnate all’interno del Consolato Generale Italiano a New York e della Missione Permanente Italiana presso le Nazioni Unite.