Lazio, Luis Alberto dice addio nel post-partita: «È il momento di farmi da parte»

La Lazio vince 4-1 contro la Salernitana ma piovono fischi dall'Olimpico che contesta la squadra nonostante il successo. I gol di Vecino e Isaksen e la doppietta di Felipe Anderson non bastano a placare il malcontento del pubblico presente allo stadio. Lo striscione della Curva Nord, i fischi alla squadra ma soprattutto l'annuncio shock di Luis Alberto nel post-partita che ha spiazzato tutti.

L'annuncio di Luis Alberto

Il centrocampista spagnolo ha annunciato il suo addio alla Lazio a fine stagione, senza mezze misure. Luis Alberto ha parlato così nel post-partita ai microfoni di Dazn: «Spero di fare le mie ultime partite qua e poi basta. Sinceramente posso dire che è difficile per me, nel progetto sicuramente non ci sarò il prossimo anno. Ho già detto al club di liberarmi, non voglio prendere più un euro dalla Lazio, è giusto farmi da parte e lasciare questo stipendio per altri. Questo club mi ha dato tanto ma credo che sia arrivato il momento di farmi da parte adesso e di lasciare spazio ad altri giocatori».