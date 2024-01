Morto Navarre Scott Momaday, il primo autore nativo americano vincitore del premio Pulitzer per la narrativa

Lo scrittore statunitense Navarre Scott Momaday, primo autore nativo americano a vincere il Premio Pulitzer per la narrativa con il romanzo «Casa fatta di alba», è morto mercoledì 24 gennaio a Sante Fe, nel New Mexico, all'età di 89 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato con un comunicato dal suo editore HarperCollins.

Nel 1969 N. Abele, reduce della seconda guerra mondiale. Grazie a questo libro - che rende magistralmente il senso di una coscienza sofferente del protagonista, sospeso tra due mondi diversissimi - lo scrittore ha inaugurato la nuova stagione della letteratura nativa americana.

Nato ad Anandarko (Oklahoma) il 24 febbraio 1934, appartenente alla tribù Kiowa, cresciuto in riserve indiane tra New Mexico e Arizona, a stretto contatto con le comunità Navaho, Kiowa, Apache e Pueblo, Scott Momaday ha posto questo mondo al centro della propria narrativa. In italiano sono stati pubblicati i romanzi «Il viaggio a Rainy Mountain» (La salamandra, 1988) e «I nomi» (La salamandra, 1992); la raccolta di racconti «La strana e verace storia della mia vita con Billy the Kid (e altre storie)» (Salerno, 1993); e il saggio «Custode della terra. Riflessioni sul paesaggio americano» (Edizioni Black Coffee, 2023). Dopo aver insegnato presso varie università statunitensi, Scott Momaday è entrato a far parte della confraternita kiowa della Gourd Dance. Dal 1980 ha insegnato inglese e letterature comparate all'Università dell'Arizona di Tucson. E' stato consulente dal 1970 del National Endowment for the Arts e del National Endowment for the Humanities, ricevendo nel 2018 l'Anisfield-Wolf Book Award alla carriera. Nel 2021 è stato insignito della Medaglia Robert Frost, riconoscimento riservato a migliori poeti statunitensi. Ha ricevuto numerose onorificenze come una National Medal of Arts, un Hadada Award e il titolo di Unesco Artist for Peace.