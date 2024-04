Viola il divieto di avvicinamento ai familiari e aggredisce i carabinieri: arrestato a Minori

Si reca a casa dei familiari sotto l’effetto di alcolici e viola il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese emesso per prededenti maltrattamenti praticatoi in famiglia. Per questo è finito in manette a Minori un 48enne del posto accusato peraltro di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, secondo la ricostruzione dei miltati dell’Arma della stazione di Maiori e del nucleo radiomobile della Compagnia di Amalfi, intervenuti sul posto, nonostante il divieto a cui era già sottoposto, si sarebbe presentato in stato di ebbrezza presso l'abitazione di famiglia, aggredendo anche i carabinieri intervenuti dopo la richiesta di aiuto inoltratata al 112 dai suoi stessi congiunti.

E così è scattato l'arresto.

Il 48enne dovrà ora rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e violazione del dispositivo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dale persone offese.