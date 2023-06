«Summer League» a Sant'Antimo: talenti in vetrina, vince il TeamNero

Spettacolo sul parquet del PalaPuca di Sant'Antimo per la 5a edizione della PSA Summer League, vetrina giovanile per ragazzi nati tra il 2003 e il 2006. Quattro squadre miste, cosmopolite, per incoraggiare anche legami personali oltre che sportivi. Alla fine a vincere è stato il #TeamNero. La squadra diretta da Emanuele Fiore e Stefano Scotto di Luzio ha chiuso la kermesse del PalaPuca a punteggio pieno, vincendo domenica mattina (73-66) il match decisivo con il #TeamBianco di Nicola Amato ed Enrico Cirillo.

Migliori marcatori Gabriele Di Camillo (22) tra i vincitori e la coppia formata dalla guardia Star Okoro della Tam Tam di Massimo Antonelli e il pivot svedese Meo Martin del Trelleborg tra gli sconfitti, entrambi con 13 punti di media. Al terzo posto ha chiuso il #TeamAzzurro dei coach Nino Sanfilippo e Andrea Forgione, che in precedenza si era imposto (73-64, Polic 17, Oliva 10) sul #TeamRosso allenato dal tandem Genny Di Lorenzo-Jeremy Lou dove si è messo in evidenza Ben Junior Oliva.

«Abbiamo visto cose interessanti e i ragazzi si sono divertiti sfruttando una vetrina importante – commenta il coach Scotto Di Luzio -.

Non è la mia prima esperienza qui, ogni volta vedo più presenze anche tra gli addetti ai lavori e le società, e questo è sicuramente una cosa molto importante».

Il trofeo per il miglior giocatore del torneo è andato a Gabriele Di Camillo, guardia scuola Stella Azzurra Roma, classe 2004 nelle ultime stagioni in forza all’Eurobasket Roma. Per lui 58 punti realizzati complessivamente. Nel contesto della manifestazione si è tenuto il clinic del professor Aldo Chiari, che oltre a dirigere il PSA Lab collabora con Marco Panichi del team Djokovic e con diversi club di serie A. Tema “Biomeccanica e Tecnologia applicata allo sport”.