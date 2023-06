Pioggia e condensa, la palestra comunale è impraticabile

Non c’è pace per la palestra comunale annessa allo stadio Partenio. È una delle più frequentate, costa il giusto ed evita che solo i privati gestiscano il mercato degli impianti sportivi. Ma ampie chiazze d’acqua stagnano sul pavimento di linoleum che diventa pericolosissimo per gli atleti. Le squadra di basket dei Avellino, che pagano per l’utilizzo, non riescono ad usarla mai completamente. D’inverno per le infiltrazioni d’acqua, d’estate per il fenomeno della condensa. Il parquet è sempre allagato o comunque reso scivoloso da infiltrazioni di umidità che ne impediscono l’uso.



Nei prossimi giorni sarà presentata una formale protesta all’assessorato allo sport da parte di alcune società. Le stesse attrezzature elettroniche sono da mesi fuori uso, colme il tabellone, e le squadre devono utilizzare tabelloni di fortuna per assicurare la regolarità delle gare. Si tratta tra l’altro di un grave danno per le associazioni sportive che si vedono costrette a rinviare le fare dei campionati minori o gli allenamenti, in alcuni casi devono ricorrere a soluzioni d’emergenza come utilizzare delle strutture private, con aggravio dei costi.