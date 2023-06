Summonte torna protagonista con La Notte Romantica in uno dei Borghi più belli d'Italia, l’evento in programma sabato 24 giugno a partire dalle 20 nel cuore del centro alle falde del Partenio.

L'evento, organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivo Capone promette una serata indimenticabile all'insegna della musica, dell'arte e del romanticismo nel suggestivo scenario del Borgo di

Summonte.

Durante la serata, gli ospiti avranno l'opportunità di godere di spettacoli musicali incantevoli

eseguiti da talentuosi artisti di strada, che renderanno l'atmosfera ancora più magica e

coinvolgente.

Ma non saranno solo gli artisti a prendere parte all'evento: tutti i presenti saranno

invitati a portare con sé uno strumento e ad esibirsi per le strade del paese, rendendo la serata

un'esperienza collettiva di condivisione e partecipazione.

I visitatori potranno gustare prelibatezze culinarie uniche e immergersi nella tradizione

gastronomica locale.

Alle ore 23, uno spettacolare Flash Mob prenderà vita sulla Torre Angioina, coinvolgendo tutti gli

artisti e gli ospiti presenti. In un clima di gioia e romanticismo, si brinderà e gli innamorati potranno

scambiarsi un bacio, sigillando così questa serata indimenticabile.

Un elemento imperdibile dell'evento sarà la possibilità di assaporare il dolce speciale Pensiero

d'amore, appositamente creato per l'occasione seguendo la ricetta del maestro Iginio Massari.

«La Notte Romantica in uno dei Borghi più belli d'Italia - dice il sindaco Capone - rappresenta un'opportunità unica per vivere Summonte e respirare un’atmosfera d’amore, dove musica e arte si intrecciano in un

contesto unico e suggestivo».