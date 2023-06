Mecogliano città per tutti, arriva il parco inclusivo

Una intera giornata dedicata all’inclusione sociale e alla solidarietà.

Sabato 24 giugno si terrà l’iniziativa promossa dal comune di Mercogliano e dalla Consulta comunale per i problemi dei cittadini con disabilità, “Insieme alla Consulta ci divertiamo”, organizzata con il prezioso supporto delle associazioni M.I.D, AIPD E X FRAGILE (Sez. Campania) e dell’Ambito Territoriale Sociale A 02.

«Con la consulta comunale e con il presidente Giovanni Esposito, - riferiscono il sindaco Vittorio D’Alessio congiuntamente all’Assessore alle politiche sociali Elena Pagano - stiamo operando con l’intento di essere sempre vicini alle persone con disabilità e alle loro famiglie, condividendo con loro problemi e soluzioni, ascoltando e impegnandoci a rendere la nostra comunità più sensibile e la nostra città sempre più inclusiva».

La mattina di sabato 24 giugno, alle ore 10.30, l’appuntamento è nella villa comunale di Torrette per l’inaugurazione di una panchina inclusiva e di una giostrina installate in mezzo al verde.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, presso il centro sociale “Pasquale Campanello” si terranno una serie di laboratori di inclusione, spazi di socializzazione rivolti a categorie sociali a rischio di emarginazione come le persone con diagnosi di disabilità nell’area psichica e/o fisica, migranti, anziani, donne, minori, i quali incontrano problemi relazionali nei loro contesti di convivenza.

Si svolgeranno attività ricreative in compagnia, esibizioni e momenti di sensibilizzazione da parte delle associazioni ed enti che interverranno per l’occasione (“Un sorriso per la vita”, E.T.S. Impresa Sociale Pianeta Autismo, A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Ad Astra).