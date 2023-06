Mercogliano, saranno costruite 38 nuove case popolari

Alloggi di edilizia residenziale pubblica, arriva la svolta. Dopo diverso tempo si sblocca il completamento degli immobili. Nei giorni scorsi il Comune di Mercogliano ha ricevuto il via libera dalla Regione Campania per avviare le attese procedure nell’area di Contrada Serroni. Un lungo iter che si è concluso nel migliore dei modi, facendo tirare un sospiro di sollievo all’esecutivo in carica, che nel corso dei mesi ha lavorato alacremente per cercare di produrre l’attesa fumata bianca.Provvidenziale, al riguardo, lo stanziamento di un contributo di 4 milioni di euro. «Una buona notizia che permetterà al nostro esecutivo di giungere alla risoluzione di una materia di fondamentale importanza», dice il sindaco Vittorio D’Alessio.



Saranno 38, in totale, gli alloggi da mettere a disposizione per i beneficiari. «L’ufficializzazione del provvedimento a opera degli uffici regionali ci permetterà di continuare questo importante percorso volto a fornire un aiuto concreto alle esigenze di famiglie e cittadini con reddito medio basso, che hanno bisogno di un tetto sotto cui poter vivere». La marcia verso gli interventi potrebbe entrare nel vivo già a stretto giro. «Infatti, i nostri uffici sono già operativi per accelerare le procedure burocratiche relative al trasferimento delle somme che ci è stato concesso. e per agevolare, successivamente, le operazioni che daranno il via libera all’appalto per gli interventi. A loro va un ringraziamento concreto per l’importante lavoro prodotto nell’ambito dell’attività di supporto e confronto con le parti interessate, e che ha permesso di superare alcune problematiche progettuali che si erano presentate». Restando in tema di edilizia pubblica, inoltre, il Comune ha concluso con la Regione Campania anche la cessione di ulteriori 12 alloggi Ipab alla località Torelli.