Mercogliano: rubano borsello in un negozio, due donne nei guai

Rubano il borsello di un uomo in un negozio e si danno alla fuga. Ma i carabinieri della Stazione di Mercogliano sono riusciti a rintracciarle e a bloccarle.

I militari hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, una 40enne di Mercogliano e una 60enne di Avellino per furto aggravato in concorso.

Le due donne, entrate nell’esercizio commerciale, avevano sottratto al malcapitato il suo borsello, contenente denaro contante e documenti personali. Ricevuta la notizia, i carabinieri hanno subito avviato l’attività d’indagine, ricostruendo quanto accaduto anche grazie allo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Le due, vistesi scoperte, hanno consegnato ai carabinieri il borsello.