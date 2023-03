Cilento, carabinieri-prof per parlare di bullismo e cyber bullismo

Carabinieri a scuola per promuovere la legalità tra i ragazzo. In cattedra sono saliti il tenente Mario Sannino, comandante in sede vacante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, il maresciallo capo di Mattinella Tommaso Fanizza, il maresciallo capo di Aquara Pierpaolo Coppola, eil maresciallo di Castellabate Marco Cesa per incontrare i prof e circa 150 alunni degli istituti comprensivi delle scuole medie statali dei comuni di Montecorice, Albanella, Serre e Castelcivita. Si è parlato della salvaguardia dell’ambiente, bullismo e cyber bullismo e si è approfondito il loro bagaglio educativo sulla cultura della legalità. Inoltre, nell’occasione, gli alunni hanno potuto ascoltare la commovente testimonianza di Angela Lampasona vedova del carabiniere Fortunato Arena, Medaglia d’Ora al Valor Militare, alla memoria, deceduto durante il servizio, con il collega Claudio Pezzuto, il 12 febbraio 1992 a Pontecagnano in un agguato ad opera di criminali.