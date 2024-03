Lancia il borsello con droga dal balcone e si nasconde in armadio, arrestato

Quando si è recato nell’abitazione del suo amico 36enne agli arresti domiciliari a Santa Maria Capua Vetere non ha considerato l’eventualità che potessero improvvisamente arrivare i carabinieri per eseguire il controllo di routine che, come sempre, avviene nei confronti delle persone sottoposte a tale misura restrittiva.

Così, il giovane ospite di 20 anni, di fronte al concretizzarsi di tale eventualità e vistosi alle strette, ha ben pensato di disfarsi del suo borsello, contenete stupefacente, lanciandolo dal balcone e di nascondersi tra i vestiti nell’armadio nella camera da letto.

Per sua sfortuna, uno dei militari dell’Arma rimasto in strada ad attendere vicino all’autoradio ha visto la scena e ha chiamato i colleghi appena saliti nell’appartamento che hanno, quindi, eseguito una perquisizione personale e domiciliare. Nel corso della prima, all’interno della tasca destra del giubbotto indossato dal 36enne agli arresti domiciliari, mostratosi sin da subito intollerante al controllo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 0,55 grammi di hashish mentre, durante la perquisizione domiciliare, nascosto tra i vestiti all’interno dell’armadio ubicato nella camera da letto, hanno scovato il giovane 20enne che, perquisito, è stato trovato in possesso di 450,00 euro in banconote di vario taglio, un telefono cellulare e delle chiavi di un’autovettura Lancia Y.

Il borsello da quest’ultimo lanciato dal balcone al momento dell’arrivo dei carabinieri, poi recuperato, è risultato contenere 45,70 grammi di crack, complessivi 25,31 grammi di cocaina e due bilancini di precisione.

All’interno della portiera lato guida dell’autovettura lancia Y in uso al 20enne, invece, i carabinieri hanno sequestrato il borsello con un involucro con 10,36 grammi di marijuana, 25 involucri in cellophane contenenti complessivamente 8.33 grammi di cocaina, 2 involucri contenenti complessivi 15,47 grammi di crack, un bilancino di precisione e la somma contante di 825 euro in banconote di vario taglio.

Il 20enne, arrestato, è stato posto ai domiciliari.