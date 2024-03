Angri, nervosi durante controllo sull'A3 scoperti 2 chili di droga: nei guai due giovani

In auto con quasi due chili di sostanza stupefacente. In manette un giovane, mentre iun secondo ragazzo viene denunciato a piede libero. Sono i contorni di un'operazione condotta dalla polizia Stradale di Angri, nel corso di un'attività di vigilanza sull'autostrada A3, tra l'Agro nocerino sarnese e la provincia di Napoli.

Gli agenti avevano controllato un’autovettura Renault Clio con a bordo due giovani, originari del napoletano, rispettivamente conducente e passeggero del veicolo.

Nel corso del controllo i due si erano mostrati agitati e insofferenti, destando il sospetto degli agenti che a quel punto erano andati più a fondo, estendendo la perquisizione anche all'interno della macchina.

All’interno del marsupio del passeggero è stata trovata una busta di colore trasparente, dove erano custodite due bustine di cellophane con chiusura ermetica e 4 pezzi solidi di colore marrone incellofanati. Da un primo esame visivo, il materiale sembrava essere sostanza stupefacente.

Dal successivo esame effettuato con narcotest è emerso che la sostanza sequestrata era del tipo hashish e canapa indiana, rispettivamente per un peso lordo di grammi 403,18 e 1,477. In ragione delle modalità di occultamento dello stupefacente e il peso complessivo, la polizia ha così arrestato il giovane passeggero, trasferito in carcere in attesa del giudizio direttissimo che si terrà dinanzi al tribunale. Mentre il conducente dell'auto è stato denunciato a piede libero per la stessa accusa.