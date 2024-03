Sarà sentito la prossima settimana dal giudice per le indagini preliminari del tribunale dei Minori di Salerno il 17enne di Pagani coinvolto nell’inchiesta, di respiro transnazionale, di contrasto al fenomeno del radicalismo online di matrice suprematista e neo nazista. Inchiesta che in Italia ha portato all’emissione di due provvedimenti a carico, entrambi, di minorenni: oltre al 17enne di Pagani, c’è anche un altro ragazzo di Torino diventato maggiorenne nel corso delle indagini.

Per entrambi sono stati emessi provvedimenti di «permanenza in casa» l’equivalente, in ambito minorile, degli arresti domiciliari. Nel corso delle indagini i post sulla chat Telegram del gruppo "Sturmjager Division" pubblicati dal ragazzo paganese sono immediatamente apparse di interesse sia agli agenti della polizia postale e sia a quelli della Digos. Infatti il giovane scriveva frasi inequivocabili del tipo «buongiorno camerati», ma anche più duri del tipo «il mondo di oggi è corrotto... ciò per colpa di quegli sporchi ebrei». Ma anche: «il comunismo viene fondato quando gli ebrei emigrarono in Russia.

La crisi russa è stata causata da quegli ebrei del cazzo, sostenevano economicamente il bolscevismo, tutti i comandanti bolscevichi erano ebrei. Sono la causa della morte di milioni di persone innocenti e di cristiani ... il comunismo viene fondato quando gli ebrei emigrarono in Russia. Ma nonostante questo non vengono censurati e visti male dalla storia e dalla legge...» incitando anche a «cacciare i negri che stanno a Roma ... bisogno levare la merda di orno ... proviamo prima con l'educazione, dandogli una settimana di tempo; se dopo una settimana stanno ancora lì saranno bruciati direttamente senza pietà ... anche stranieri e rom ... non è possibile. vivere in questa maniera . ... . buongiorno camerati. Sono tornato. Purtroppo ho avuto degli imprevisti...». E quando non ce l’aveva con gli ebrei e le persone di colore, aveva parole di odio contro «i bianchi musulmani». Frasi pesanti, da brivido già di per se razziste ed antisemita ma rese ancora più «brutte» dal fatto che a pronunciarle era soltanto un ragazzino.

Il 17enne è stato identificato grazie ad una immagine postata che ritrae un giovane col volto trasfigurato da un teschio che porge in maniera trionfale una coppa, con la didascalia: «l'obiettivo è stato raggiunto». Da una ricerca «su porte aperte» i poliziotti ha individuato un articolo pubblicato su un portale di informazione salernitano dove vi era una foto del ragazzino e la stessa è stata comparata con quelle del suo profilo facebook. La chat alla quale aveva aderito il 17enne si chiamava Nova Italia ed era, appunto collegata al gruppo "Sturmjager Division".