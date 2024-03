Salerno, continuava a spacciare dai domiciliari: torna in cella

Continuano i controlli antidroga a carico dei soggetti ristretti al regime dei domiciliari: ha fatto così ritorno dietro le sbarre del carcere di Fuorni, Alfonso Ansalone, che all’interno del suo appartamento continuava a gestire il suo piccolo drogamarket nonostante la detenzione domiciliare.

L’uomo è stato incastrato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno che, in seguito ad una perquisizione, hanno rinvenuto 153 grammi di hashish, 72 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi. Volto già noto alle forze dell’ordine per una serie di precedenti specifici, Alfonso Ansalone era stato arrestato lo scorso gennaio quando, nell’ambito di una serie di controlli nella zona orientale della città, era stato trovato in possesso di tre involucri contenenti hashish e marijuana per un peso complessivo di 30 grammi.