Nocera Inferiore, pusher e complice arrestati dopo una fuga per le strade della movida

Durante i servizi di pubblica sicurezza per la movida, disposti dal questore Giancarlo Conticchio, gli agenti del commissariato di Nocera inferiore, insieme ai colleghi della finanza, hanno arrestato un 44enne ed un 34enne in flagranza di reato per spaccio di sostanza stupefacente. In particolare la polizia, dopo aver notato alcuni giovani fermi sulla strada e visto che uno di questi si era avvicinato in modo guardingo ad un'auto nel frattempo giunta, ha notato che qil giovane si scambiava qualcosa con il giovane in auto. I poliziotti hanno fermnato sia il giovane a piedi, poi risultato essere un assuntore di droga, e hanno intentato un inseguimento a quello in auto il quale, dopo una veloce fuga, è stato subito bloccato. A bordo con lui vi era un'altra persona che ha inutilmente tentato di disfarsi di qualcosa: erano 17 invlucri contenente droga.

Il giovane in auto è stato arrestato con l'altro passeggero, quello a piedi segnalato all'autorità amministrativa.