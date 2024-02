Cilentana, auto in fiamme: attimi di paura per gli automobilisti in transito

Attimi di paura, questa mattina, per un incendio che ha coinvolto un’auto sulla SS Cilentana, tra gli svincoli di Policastro Bussentino e Roccagloriosa.

Per cause da accertare, una vettura in transito ha improvvisamente preso fuoco.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Marina, che hanno spento in maniera celere, le fiamme.

Disagi alla circolazione veicolare, poi ripristinata in seguito alla pulizia della sede stradale.